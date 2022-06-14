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06:49 14.06.2022

Мінобороні повернуто понад 1,3 млн грн за неналежне виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником

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Мінобороні повернуто понад 1,3 млн грн за неналежне виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником

У результаті невиконання договору про постачання для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби підприємством-постачальником на рахунки Міноборони України було повернено понад 1,3 млн грн, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Як повідомляє пресслужба відомства, у 2019 році Міністерством оборони України та одним із приватних підприємств було укладено два договори про постачання для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти Державного бюджету України). Тоді ж АТ "Альпарі Банк" видано гарантії на обидва договори, згідно з якими банк-гарант зобов'язується виплатити Міністерству оборони України по 657 510,00 грн у разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань підприємством-постачальником.

Прокурорами Київської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону встановлено, що зазначене підприємство, всупереч умовам укладених договорів, не виконало взятих на себе зобов'язань щодо своєчасного постачання товару.

10 травня 2022 року Господарський суд м. Києва задовольнив 2 позовні заяви Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері на користь держави в особі Міністерства оборони України до Акціонерного товариства "Альпарі Банк" про стягнення банківських гарантій у повному обсязі.

10 червня 2022 року Акціонерним товариством "Альпарі Банк" сплачені на рахунки оборонного відомства обидві суми банківських гарантій, тобто на бюджетні рахунки Міноборони перераховано кошти на загальну суму понад 1,3 млн грн.

 

 

Теги: #прокуратура #міноборони #київська_область

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