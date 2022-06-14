Ми прийдемо в міста та села, в яких на адмінбудівлях поки що немає нашого прапора, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повернеться до всіх міст і сіл, в яких поки що на адмінбудівлях немає українського прапора.

"Ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Ми прийдемо в усі наші міста, у всі наші села, в яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях. Хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто у людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемося", - сказав Зеленський у відеозверненні у понеділок увечері.

"Ми прийдемо в Херсон. І звичайні херсонці на вулицях міста зустрічатимуть саме нашу армію. Провал окупантів, які намагалися святкувати так званий День Росії, тільки доводить, що Херсон – це українське місто. І херсонці святкуватимуть лише українські свята", - зазначив президент.

"Ми прийдемо в Мелітополь. І повернемо всім мелітопольцям можливість жити без страху. І, до речі, всі колаборанти, які погрожують зараз відібрати землю у фермерів у Мелітополі та інших районах Запоріжжя, самі – дуже ймовірно – опиняться у цій землі", - наголосив він.

Зеленський упевнений, що вдасться звільнити Маріуполь утретє. "Його звільняли у 1943 році від нацистів блискучою операцією. У 2014 році, саме у цей день, 13 червня, завдяки мужності наших "азовців" та інших підрозділів Маріуполь був звільнений вдруге. Звільнений від бойовиків, які тоді ще не усвідомлювали повністю, для чого їх направляє російська держава. А зараз вони це бачать. Бачать спалений Маріуполь. Бачать, для чого туди прийшли росіяни. Але ми не дозволимо зробити це місто мертвим. Ми повернемо його. Обов'язково", - заявив президент.

"Ми прийдемо в Енергодар. І я хочу повторити кожному і кожній у місті, хто виходив на вулиці проти російських військових, хто відмовляється співпрацювати з окупантами і хто сьогодні на нас чекає. Хочу повторити, що ми ні на день не забували про наш Енергодар", - наголосив президент.

Зазначивши, що окупанти намагаються тримати жителів у "цивілізаційній" блокаді, Зеленський закликав усіх, хто має можливість спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. "Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде", - зауважив він.

Зеленський також зазначив, що "звичайно, ми звільнимо і наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І нехай кожен із російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, де їм буде спокійно".