Події

22:12 13.06.2022

Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

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Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

Протягом понеділка, 13 червня, російські окупанти з території Росії обстріляли Есманську та Великописарівську громади на Сумщині, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє дістали поранень, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Після 12:00 росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада. Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, одна загинула... Близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів, 30 прильотів", – написав він у понеділок увечері у фейсбуці.

 

Теги: #війна #ситуація #сумська_область

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