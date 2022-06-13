Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

Президент України Володимир Зеленський поінформував прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про ситуацію на фронті, також сторони обговорили євроінтеграційний шлях України.

"Провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про актуальну ситуацію на фронті; подякував за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають Україні у протидії агресії РФ. Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку Нідерландів!", - написав Зеленський у твіттері.