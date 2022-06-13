Події

21:22 13.06.2022

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

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Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

 Президент України Володимир Зеленський поінформував прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про ситуацію на фронті, також сторони обговорили євроінтеграційний шлях України.

"Провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про актуальну ситуацію на фронті; подякував за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають Україні у протидії агресії РФ. Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку Нідерландів!", - написав Зеленський у твіттері.

 

 

 

Теги: #президент #підтримка #нідерланди

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