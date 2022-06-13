Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Гватемали Алехандро Джамматтеї за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, запровадження санкцій та позбавлення РФ статусу спостерігача в ОАД.

"Радий бути першим президентом України, хто встановив контакт із колегою з Гватемали. Подякував Алехандро Джамматтеї за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, запровадження санкцій та позбавлення РФ статусу спостерігача в ОАД", - написав Зеленський у твіттері.