Події

19:11 13.06.2022

Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

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Зеленський провів розмову з президентом Гватемали, подякував за принципову позицію щодо російської агресії

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Гватемали Алехандро Джамматтеї за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, запровадження санкцій та позбавлення РФ статусу спостерігача в ОАД.

"Радий бути першим президентом України, хто встановив контакт із колегою з Гватемали. Подякував Алехандро Джамматтеї за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, запровадження санкцій та позбавлення РФ статусу спостерігача в ОАД", - написав Зеленський у твіттері.

 

 

 

Теги: #гватемала #україна #президенти

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