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15:08 13.06.2022

У складі Інтернаціонального легіону оборони України служать представники 55 країн - речник

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У складі Інтернаціонального легіону оборони України служать представники 55 країн - речник

У складі Інтернаціонального легіону оборони України служать представники 55 країн, повідомив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру.

"У нас є представники понад 50 країн та громадянств. Коли я дивився востаннє, було 55. У нас є представники країн усіх частин світу, всіх континентів, навіть так далеко, як Бразилія, Південна Корея, Австралія", - сказав Магру на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві у понеділок.

За його словами, серед представників Інтернаціонального легіону найбільше громадян США та Великої Британії, за ними за кількістю йдуть громадяни Польщі та Канади, представники країн Прибалтики та північних країн, включаючи Фінляндію.

Магру наголосив, що Інтернаціональний легіон перебуває у складі Збройних сил України, тому фінансується українською армією.

"Це стосується всіх витрат на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. Є у нас додатковий збір грошей від приватних донорів, насамперед із Заходу, і ми ці гроші, які збираємо на різних платформах через різних посередників, витрачаємо виключно на обладнання наших бійців, яке не входить до стандартного військового комплекту, який видається ЗСУ і який потрібен на полі бою, але не має фінансування через державні канали України", - зазначив він.

Магру уточнив, що всі легіонери отримують таку саму зарплату, як і будь-які інші військовослужбовці українських Збройних сил, і тому не можуть вважатися найманцями. Він пояснив, що згідно з міжнародним правом, першочерговою мотивацією найманців є фінансування і вони мають отримувати більше грошей, ніж військові армії, за яку вони борються.

"Тому за визначенням ми не можемо бути найманцями згідно з міжнародним правом. Більше того, у нас є всі документи згідно з українським законодавством, які доводять, що ми повноправні службовці Збройних сил України", - розповів Магру.

Теги: #війна #легіон #інтернаціонал

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