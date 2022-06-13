Близько ста маріупольців приїжджають на добу на підконтрольну Україні територію – мер

Близько 70-120 мирних жителів Маріуполя на добу можуть евакуюватися з міста на підконтрольну Україні територію, повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Сьогодні майже немає такої можливості (виїхати з Маріуполя – ІФ). Сьогодні евакуація відбувається не так численно, як це було раніше. Тобто сьогодні на підконтрольну частину нашої держави доїжджають за добу десь 70-120 наших маріупольців", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у суботу.