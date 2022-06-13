Міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні презентує звіт у вересні

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування воєнних злочинів Росії в Україні презентує свій звіт у вересні.

"У вересні незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування воєнних злочинів Росії в Україні презентує свій звіт. Усі ми хочемо, щоб це була лише одна частина. Без продовження. Бо ми прагнемо насамперед перемоги! І вона прийде! Але світ має бачити документальні докази цих звірств", - повідомила Верховна Рада у телеграмі у понеділок.

За словами голови постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Марії Мезенцевої (фракція "Слуга народу"), народні депутати зустрілися із представниками комісії у Харкові.