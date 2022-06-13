Події

12:34 13.06.2022

В Україні у вівторок буде тепло, місцями дощі та грози

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В Україні у вівторок буде тепло, місцями дощі та грози

Найближчої доби в Україні очікується тепла погода, місцями короткочасні дощі, грози, град та шквальний вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок уночі, 14 червня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях, удень в Україні, крім заходу, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах східних та південно-східних областей град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; удень 22-27°, на півдні та сході 27-32°; у західних областях уночі 9-14°, удень 18-23°.

У Києві у вівторок без суттєвих опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 14 червня найвища температура вдень (33,0°) була 1998 року, найнижча вночі (6,5°) 1891 року.

У середу, 15 червня, у східній, вночі і в південно-східній частині України подекуди невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 7-12°, удень 17-22°, на решті території вночі 10-15°, на півдні до 19°, удень 21-26°, у південній частині до 29°.

У Києві у середу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 24-26°.

Станом на 09:00 13 червня температура води у Чорному морі становила 22-23°, у Дніпрі біля Києва - 24°.

Теги: #погода #прогноз

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