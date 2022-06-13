Шольц спільно з Макроном та Драгі відвідає Київ – ЗМІ

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Києва спільно з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляють італійські та німецькі ЗМІ.

Так, за даними італійської газети La Stampa, візит призначено на четвер, 16 червня. Зазначається, що лідери Німеччини, Італії та Франції відвідають Україну напередодні саміту "Великої сімки".

Також про запланований візит повідомляло німецьке видання Bild, яке послалося на французькі й українські джерела.

Офіційних підтверджень поїздки поки що немає.