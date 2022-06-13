Події

11:17 13.06.2022

Українські зенітники "привітали" окупантів із "днем Росії", збивши під Ізюмом ворожий Су-34

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Українські зенітники "привітали" окупантів із "днем Росії", збивши під Ізюмом ворожий Су-34

У районі Ізюма (Харківська обл.) зенітні ракетні Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, 12 червня російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників.

"Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого вирішили випробувати долю. "Нех@й шаст@ть!" – відповіли зенітники та збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із "днем Росії"!" - повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.

Літак упав на тимчасово окуповану територію. Інформація, чи вдалося вижити ворожим пілотам, уточнюється.

Крім того, 12 червня, зенітний ракетний підрозділ збив російський БПЛА "Орлан-10". А ударна авіація Повітряних сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ. Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Теги: #винищувач #збиття

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