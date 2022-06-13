Держприкордонслужба України: РФ продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей

Російські окупанти в понеділок уранці обстріляли з великокаліберного озброєння прикордонні райони Сумської області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Уранці з боку російського села Попівка ворог обстріляв із великокаліберного озброєння Сумщину. Прикордонники зафіксували три десятки вибухів на околиці одного із сіл Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що загалом протягом учорашнього дня та ночі з боку РФ зафіксовано чотири обстріли Сумської та три обстріли Чернігівської областей.

"В одному з цих випадків рашисти випустили два десятки мін калібру 120 мм по прикордонній території Чернігівщини. Мінометний вогонь супроводжувала стрільба великокаліберними кулеметами", - підсумували прикордонники.