Події

09:33 13.06.2022

Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

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Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

Кількість втрат особового складу російських військ від моменту вторгнення в Україну 24 лютого станом на 13 червня становила близько 32 300 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 32300 (+150) осіб ліквідовано, танків ‒ 1432 (+2) од., бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од., артилерійських систем 718 (+3) од., РСЗВ - 226 (+0) од., засобів ППО - 97 (+0) од., літаків - 213 (+1) од., гелікоптерів - 178 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3) од., крилатих ракет - 125 (+0), кораблів/катерів - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од., спеціальної техніки - 54 (+0)", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

Теги: #рф #війна #втрати

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