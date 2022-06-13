Події

09:12 13.06.2022

До Польщі приїхав новий посол України Василь Зварич

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До Польщі приїхав новий посол України Василь Зварич

Новий посол України у Польщі Василь Зварич повідомив, що розпочав свою дипломатичну місію у Варшаві.

"Вітання з Польщі! Ми прибули рішуче працювати 24/7 для зміцнення українсько-польської дружби! Разом із Польщею ми сильніші й разом обов'язково переможемо! Дякуємо за солідарність та підтримку України", - написав Зварич у твіттері.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України в Польщі та призначив на цю посаду Василя Зварича. Відповідні укази №№43/2022 та 44/2022 від 8 лютого розміщено на сайті глави Української держави.

 

Теги: #посол #зварич #польща

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