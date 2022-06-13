Події

09:00 13.06.2022

Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

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Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

Ворожі війська станом на ранок понеділка знову вдарили по Сумській області з мінометів, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч пройшла тихо, але до ранку ворог знову розпочав свої підступні обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку 3 приходи з міномета. Після 7 ранку – ще близько 30 вибухів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

За його словами, вогонь надходив із території Росії.

Постраждалих та руйнувань – попередньо немає, інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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