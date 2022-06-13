Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

Ворожі війська станом на ранок понеділка знову вдарили по Сумській області з мінометів, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч пройшла тихо, але до ранку ворог знову розпочав свої підступні обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку 3 приходи з міномета. Після 7 ранку – ще близько 30 вибухів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

За його словами, вогонь надходив із території Росії.

Постраждалих та руйнувань – попередньо немає, інформація уточнюється.