Події

07:45 13.06.2022

Жительку Бахмута викрили у колабораціонізмі та співпраці з країною-агресором

1 хв читати
Жительку Бахмута викрили у колабораціонізмі та співпраці з країною-агресором

18-річній мешканці Бахмута Донецької області прокуратура оголосила про підозру у державній зраді за колабораціонізм (ч.2 ст.111 КК України), повідомив відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, протягом травня - червня 18-річна громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного з силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на території міста Бахмут", - сказано у повідомленні.

Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським окупантам зазначених даних.

Зазначається, що колаборантку затримали 10 червня у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

 

 

 

Теги: #донецька #викриття #колаборант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:50 11.06.2022
За суботу в результаті обстрілів Донецької області загинуло дві людини, десять – поранено

За суботу в результаті обстрілів Донецької області загинуло дві людини, десять – поранено

08:01 11.06.2022
За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

19:10 10.06.2022
USAID передало Донецькій області 20 БПЛА та понад сотню радіостанцій, які допоможуть виявляти пошкодження інфраструктури водопостачання у регіоні

USAID передало Донецькій області 20 БПЛА та понад сотню радіостанцій, які допоможуть виявляти пошкодження інфраструктури водопостачання у регіоні

10:48 10.06.2022
Компанія Bednar позбавила аграрія-колаборанта гарантії на свою техніку

Компанія Bednar позбавила аграрія-колаборанта гарантії на свою техніку

19:11 08.06.2022
"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

19:11 08.06.2022
"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

"Слуга народу" закликає ВР позбавити нардепа Ковальова мандата, а СБУ та Офіс генпрокурора – якнайшвидше передати його справу до суду

18:58 08.06.2022
ДБР: відкрито кримінальне провадження стосовно нардепа Ковальова за колабораційну діяльність

ДБР: відкрито кримінальне провадження стосовно нардепа Ковальова за колабораційну діяльність

11:58 08.06.2022
Заарештовано депутата сільради в Запорізькій області за співпрацю з окупантами

Заарештовано депутата сільради в Запорізькій області за співпрацю з окупантами

22:08 07.06.2022
Одесит передавав ФСБ РФ дані про позиції та озброєння ЗСУ, справу направлено до суду

Одесит передавав ФСБ РФ дані про позиції та озброєння ЗСУ, справу направлено до суду

21:20 07.06.2022
За добу росіяни поранили ще п’ять мирних мешканців Донбасу

За добу росіяни поранили ще п’ять мирних мешканців Донбасу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Ворог веде наступальні дії на Донецькому напрямку, перекинув понад 80 одиниць озброєння та військової техніки

Після конференції СОТ визначаться терміни послаблення торговельних обмежень для України

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

ОСТАННЄ

Держприкордонслужба України: РФ продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей

Втрати військ РФ в Україні сягнули 32300 осіб і 1432 танків – Генштаб ЗСУ

До Польщі приїхав новий посол України Василь Зварич

Окупанти знову вдарили по Сумщині з мінометів - Живицький

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

Через ворожі обстріли на Харківщині за добу вигоріло понад восьми гектарів екосистем

На Південному напрямку втрати ворога склали 22 особи та вісім одиниць техніки

Від початку російського вторгнення харківські поліцейські затримали 288 зловмисників

Київщина готова протистояти ворогові у разі повторного нападу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА