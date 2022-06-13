Жительку Бахмута викрили у колабораціонізмі та співпраці з країною-агресором

18-річній мешканці Бахмута Донецької області прокуратура оголосила про підозру у державній зраді за колабораціонізм (ч.2 ст.111 КК України), повідомив відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, протягом травня - червня 18-річна громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного з силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на території міста Бахмут", - сказано у повідомленні.

Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським окупантам зазначених даних.

Зазначається, що колаборантку затримали 10 червня у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.