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21:54 12.06.2022

Посол Мельник очікує від канцлера ФРН Шольца виконання обіцянок щодо постачання Україні зброї та її вступу до ЄС

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Посол Мельник очікує від канцлера ФРН Шольца виконання обіцянок щодо постачання Україні зброї та її вступу до ЄС

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від майбутнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та вступу України до Євросоюзу, передає "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання "Spiegel".

"Сподіваємося, під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок Німеччини щодо постачання зброї та вступу України до ЄС", – сказав Мельник.

Він зазначив, що Україна потребує важкого озброєння, такого як німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 і зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".

"Самі анонси (постачання зброї) не допоможуть нам у війні проти загарбників, тому ми чекаємо від канцлера конкретних дат прибуття зброї, оскільки обіцянки були надані місяці тому", - додав посол.

Він також сподівається, що Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

"Це підняло б бойовий дух українців і чітко показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #посол #україна #фрн #очікування

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