ЗС України вдалося зупинити ворога у Сєвєродонецьку

Збройні сили України змогли зупинити просування російських окупантів у м.Сєвєродонецьк Луганської області, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний за підсумками переговорів із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області... Складна ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити супротивника", - написав Залужний у фейсбуці в неділю ввечері.

За його словами, окупанти масово застосовують артилерію та мають десятикратну вогневу перевагу. "Але, незважаючи ні на що, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров'ю, але не лише нашою, а й окупанта", - наголосив Залужний.