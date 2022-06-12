Події

21:04 12.06.2022

ЗС України вдалося зупинити ворога у Сєвєродонецьку

1 хв читати
ЗС України вдалося зупинити ворога у Сєвєродонецьку

Збройні сили України змогли зупинити просування російських окупантів у м.Сєвєродонецьк Луганської області, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний за підсумками переговорів із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"Противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області... Складна ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до 7 батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити супротивника", - написав Залужний у фейсбуці в неділю ввечері.

За його словами, окупанти масово застосовують артилерію та мають десятикратну вогневу перевагу. "Але, незважаючи ні на що, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров'ю, але не лише нашою, а й окупанта", - наголосив Залужний.

 

 

 

Теги: #війна #сєвєродонецьк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:30 12.06.2022
Залужний обговорив із Міллі постачання озброєння та попросив у найкоротші терміни поставити більше артсистем

Залужний обговорив із Міллі постачання озброєння та попросив у найкоротші терміни поставити більше артсистем

21:18 12.06.2022
Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

20:14 12.06.2022
Під Сєвєродонецьком загинув колишній британський військовий

Під Сєвєродонецьком загинув колишній британський військовий

15:21 12.06.2022
Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

12:00 12.06.2022
За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 4 зазнали поранень - Синєгубов

За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 4 зазнали поранень - Синєгубов

10:58 12.06.2022
Російська армія втратила в Україні вже 32 150 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила в Україні вже 32 150 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

10:50 12.06.2022
Внаслідок удару по Чортківському району жертв немає, є постраждалі - голова Тернопільської ОВА

Внаслідок удару по Чортківському району жертв немає, є постраждалі - голова Тернопільської ОВА

08:57 12.06.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, 508 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, 508 – поранено

14:41 11.06.2022
Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

14:10 11.06.2022
Ворог обстріляв житлові будинки Оріхова, травмована одна людина – Запорізька ОВА

Ворог обстріляв житлові будинки Оріхова, травмована одна людина – Запорізька ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

Із 2450 км фронту активні бойові дії ведуться на 1105 км

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область касетними боєприпасами, у Покровській громаді загинула жінка

В окупованому Бердянську прогриміло три вибухи – оперштаб виконкому

ОСТАННЄ

Ворог знову обстріляв Сумську область, постраждалих немає

Сприйняття Росії у світі визначають поранені та вбиті діти, а не Петро Перший – Зеленський

Посол Мельник очікує від канцлера ФРН Шольца виконання обіцянок щодо постачання Україні зброї та її вступу до ЄС

Зеленський наголосив на важливості будь-якої допомоги Україні

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина

Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

Ердоган має намір обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України

Російські окупанти обстріляли дитячий оздоровчий табір на Харківщині

Із Лисичанська евакуювали ще 22 мешканців, серед яких троє дітей

Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА