Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

Російські окупанти в південних областях України зміцнюють рубежі оборони вздовж лінії фронту, а також здійснюють психологічний тиск на населення окупованих територій, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У нашій операційній зоні обстановка напружена, динамічна, але підконтрольна силам оборони. Противник продовжує зміцнення кордонів оборони вздовж лінії зіткнення і психологічний пресинг на мирне населення регіону", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в окупованих районах Херсонщини розгорнута програма святкування так званого "дня Росії" з урочистостями і масовими заходами.

"Водночас, за наявними даними, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей з подальшим звинуваченням Збройних сил України", - наголошують в ОК.

Там зазначають, що колаборанти також поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами Росії нібито сягає 4000 осіб.

"Насправді ж, тільки понад 20 прихильників окупаційної влади отримали так звані "квитки на втечу". Решта херсонців свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів" - уточнюють у командуванні.

Протягом ночі тривали обстріли Куцурубської і Березнеговатської громад Миколаєва. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили ворожу самохідну артустановку, самохідну великокаліберну гармату артилерії "Піон" та 11 рашистів.

"Корабельне угруповання ворожого флоту у складі чотирьох надводних кораблів, двох підводних човнів, споряджених крилатими ракетами, і чотирьох вдк, продовжує блокувати судноплавство і тероризувати мирне населення України погрозами ракетних ударів, не виключаючи і проведення десантної операції", - наголошують військові.

Вони закликають "зберігати спокій і витримку, розум – ясним, сили – збереженими, дотримуватися заходів безпеки, не довіряти ворожій пропаганді, бути пильними і не давати шансу колаборантам втілити диверсійні задуми".