Події

12:18 12.06.2022

В окупованому Бердянську прогриміло три вибухи – оперштаб виконкому

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У тимчасово окупованому Бердянську в неділю прогриміло три вибухи, один з яких стався на електричній підстанції, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання, повідомляє телеграм-канал "Бердянськ зараз!", створений оперативним штабом Бердянського виконкому в умовах воєнного стану.

За інформацією штабу Бердянського виконкому, три вибухи в Бердянську прогриміли під ранок. Подробиці події поки що невідомі.

Також уточнюються масштаби вибухів. За попередньою інформацією один із вибухів стався на електричній підстанції.

Також штаб Бердянського виконкому опублікував відео потужної пожежі на відкритій території, що виникла внаслідок вибухів.

 

Теги: #вибухи #бердянськ

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