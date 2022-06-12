Події

12:00 12.06.2022

За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 4 зазнали поранень - Синєгубов

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За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 4 зазнали поранень - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська продовжували обстрілювати Харків і населені пункти області, що призвело до нових жертв і постраждалих серед мирного населення, повідомив глава ОВВА Олег Синєгубов.

"Загало по області за добу 4 поранених: 3 людини в Харківському районі, 1 людина госпіталізована в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район – 1, смт Золочів - 2 людини", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, обстрілів зазнав Шевченківський район Харкова, а також Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони області. Унаслідок виникали пожежі в приватних будинках, нежитлових приміщеннях і лісосмугах.

 

Теги: #війна #харківська_область #синєгубов

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