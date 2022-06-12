У результаті агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, 508 – поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 508 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 12 червня 2022 року понад 795 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 508 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 149, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілу ще 16 дітей у Харківській області.

3 червня через обстріл окупантами м. Балаклія зазнала поранення 11-річна дівчинка. Внаслідок обстрілу м. Харкова 30 травня з мінно-вибуховими пораненнями до лікувального закладу доставлено 16-річного хлопця. Також стало відомо, що в результаті обстрілу автомобіля на початку військової агресії у м. Харків зазнав поранення 17-річний хлопець.

Через бомбування і обстріли ЗС РФ пошкоджено 1971 навчальний заклад, 194 - зруйновано повністю.