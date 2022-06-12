Із Лисичанська вдалося евакуювати 30 людей

Із Лисичанська Луганської області було евакуйовано 30 людей, серед них троє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Врятовано ще близько 30 людей, із них троє дітей. (...) Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються залишати оселі, щоб не стати жертвами російського визволення від життя", - написав глава ОВА у телеграм-каналі.

Гайдай наголосив, що "з Сєвєродонецька евакуації немає, підвозити продукти та ліки – можливість теж відсутня. Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гуманітарні вантажі до міста завезено".