Росія не відмовилася від плану повного захоплення України

За даними військової розвідки України, РФ все ще має достатній потенціал для тривалої війни, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький.

"Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану залежатиме від того, наскільки противник досягне успіху або навпаки зазнає поразки на сході України. Проте цілі так званої спеціальної військової операції, про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягти", - розповів Скибицький, повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у телеграм-каналі.

Також він уточнив, що у зв'язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу Росії доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

Загалом, за словами Скибицького, противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр перебувають у резерві та можуть використовуватись проти Збройних сил України.