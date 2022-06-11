Порошенко та волонтери представили комплекс оптоелектронної розвідки для фронту

П'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко та волонтери представили комплекс оптоелектронної розвідки, розроблений українськими інженерами спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" та Фондом Порошенка для фронту, повідомляє пресслужба партії "Євросолідарність".

"Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, створений українськими інженерами спільно з волонтерами ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка, незабаром вирушить на фронт", - йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу.

Зазначається, що "в комплексі є інтегрований БПЛА, камери із 50-кратним зумом і тепловізором", які "мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Старлінк миттєво передаються просто до передового пункту управління угрупуванням військ".

За словами Порошенка, "закордонні аналоги (комплексу – ІФ) коштують мільйони доларів – не сотні тисяч. Вони ліцензовані, нам їх не продають, навіть якби гроші й були".

"Тут (у комплексі – ІФ) потужне програмне забезпечення, за яке ми дякуємо ТОВ "Укрспецсистемс". Хочу окремо подякувати фірмі SECUR GROUP – дуже потужні інженери, які втілили це в метал. Дуже велика кількість тисяч складових – вона складна у складанні, але дуже потужна та проста в роботі", - наголошує волонтер Гліб Бабіч, ініціатор проекту.

"У цей комплекс із власного досвіду військового вкладено все, щоб людям, які будуть працювати, було надійно, зручно. І щоб миттєво був результат у знищенні ворога. Ми для цього все зробили, і через певну кількість днів ми це випробуємо вже на фронті, а після цього запустимо решту комплексів. Думаю, що це дуже допоможе Збройним силам (…)", - підсумував Бабич.