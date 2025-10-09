Інтерфакс-Україна
Події
10:18 09.10.2025

Розвідка партнерів допомагає виявляти терористичні дії РФ щодо посадовців в Україні – Зеленський

1 хв читати
Розвідка партнерів допомагає виявляти терористичні дії РФ щодо посадовців в Україні – Зеленський

Україна співпрацює з розвідкою США, щоб захищатися, зокрема, розвідка партнерів допомагає виявляти деякі заплановані терористичні дії РФ щодо високопосадовців усередині України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Перше: з розвідкою США ми працюємо. Безумовно, передусім для того, щоб захищатися. Важливі дані. Всі системи: Patriot, NASAMS, IRIS-T – без розвідки США це трохи обмежені дані, тобто їх не вистачає, щоби захищатися", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

"Ми з розвідкою партнерів працюємо. І над іншими речами. Виявляти деякі терористичні дії росіян всередині нашої держави щодо, скажімо так, високих посадовців, нам допомагають наші партнери", - додав він.

Водночас президент України зауважив, що це важлива допомога. Оскільки не вся інформація йде від українських служб, деяку надають партнери.

Теги: #партнери #розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:05 08.10.2025
Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області, які перебувають під обстрілами

Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області, які перебувають під обстрілами

18:19 07.10.2025
Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

18:42 20.09.2025
Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

20:19 10.09.2025
Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

12:14 10.09.2025
Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

21:39 07.09.2025
На честь Дня воєнної розвідки України Москву "прикрасили" листівками з написом "відповідальність неминуча" - джерело

На честь Дня воєнної розвідки України Москву "прикрасили" листівками з написом "відповідальність неминуча" - джерело

14:44 05.09.2025
Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

12:51 05.09.2025
На Алеї захисників України урочисто відкрили пам'ятний знак "Розвідка"

На Алеї захисників України урочисто відкрили пам'ятний знак "Розвідка"

21:42 24.08.2025
Інтегруємо Україну в європейську оборонну індустрію та масштабуємо спільні програми - 1-й віцепремʼєр

Інтегруємо Україну в європейську оборонну індустрію та масштабуємо спільні програми - 1-й віцепремʼєр

18:57 22.08.2025
США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

РФ перебила лінії електропостачання ЗАЕС з двох боків, повідомив Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін надав право на отримання дозволу на імміграцію особі з подружжя загиблого за Україну іноземця

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС

У РФ понад 500 танкерів тіньового флоту – Зеленський

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Більшість українців виступає проти територіальних поступок у війні з Росією – опитування

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

РФ перебила лінії електропостачання ЗАЕС з двох боків, повідомив Зеленський

Путіну потрібно буде поховати 1 млн своїх людей, щоб взяти схід України, – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА