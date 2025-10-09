Розвідка партнерів допомагає виявляти терористичні дії РФ щодо посадовців в Україні – Зеленський

Україна співпрацює з розвідкою США, щоб захищатися, зокрема, розвідка партнерів допомагає виявляти деякі заплановані терористичні дії РФ щодо високопосадовців усередині України, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Перше: з розвідкою США ми працюємо. Безумовно, передусім для того, щоб захищатися. Важливі дані. Всі системи: Patriot, NASAMS, IRIS-T – без розвідки США це трохи обмежені дані, тобто їх не вистачає, щоби захищатися", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

"Ми з розвідкою партнерів працюємо. І над іншими речами. Виявляти деякі терористичні дії росіян всередині нашої держави щодо, скажімо так, високих посадовців, нам допомагають наші партнери", - додав він.

Водночас президент України зауважив, що це важлива допомога. Оскільки не вся інформація йде від українських служб, деяку надають партнери.