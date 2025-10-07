Українська розвідка працює, щоб не допустити використання РФ суден "тіньового флоту" для диверсій у Європі – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу вчинення росіянами диверсій у країнах Європи з використанням суден власного так заваного "тіньового флоту" та про превентивну роботу української розвідки з недопущення цього.

"Наша розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання Росією суден так званого тіньового флоту для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі. Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою. Наразі росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, а й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Це абсолютно реально припинити", - написав Зеленський в телеграм за підсумками доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олега Іващенка.

Він повідомив, що обговорив з керівником СЗР конкретні завдання стосовно санкцій проти РФ, зокрема, які схеми їх обходу потребують перекриття в першу чергу. Також Іващенко доповів про зміни у дезінформаційній тактиці РФ найближчим часом.

"Доручив керівнику зовнішньої розвідки працювати й щодо тих напрямів з партнерами, які можуть дати Україні більше реального постачання необхідної зброї та обладнання", - повідомив Зеленський.