14:56 05.11.2025

Рада врегулювала питання проходження військової служби співробітниками розвідорганів

Верховна Рада уточнила питання проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний законопроєкт №14058 про внесення змін до деяких законів щодо уточнення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України проголосували у цілому 258 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Зміни, зокрема, до закону "Про розвідку" передбачають, що співробітники розвідувального органу можуть бути звільнені зі служби (роботи) у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі на основі висновку атестаційної комісії такого органу про неможливість подальшого використання співробітника на службі. Згідно з законом, вони зараховуються в запас Збройних Сил України у порядку, визначеному законодавством.

Закон також вносить зміни у закон про військовий обов’язок і військову службу.

Теги: #законопроєкт #розвідка

