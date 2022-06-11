ЗСУ отримали 10 позашляховиків і бронежилети від Львівської області - глава ОВ

Львівська область передала українській армії 10 позашляховиків і близько тисячі бронежилетів. Вони вже доставлені в частини і використовуються військовослужбовцями, повідомив голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.

"Є хороша суботня новина: ще 10 позашляховиків і близько тисячі бронежилетів, які днями вирушили зі Львівщини, вже виконують свою місію. Передали їх 80, 110, 25, 56, 103 військовим бригадам і 7383 і 1314 військовим частинам", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що передача автомобілів і бронежилетів відбулася під час третьої спільної гуманітарної місії на сході України міжнародного штабу допомоги українцям і Львівського Оборонного Кластера. Машини доставили в рамках ініціативи "1000 автомобілів свободи".

Крім того, ЗСУ отримали аптечки та протигази від Львівського гуманітарного хабу та м'ясне від "Галицької Свіжини". Також була доставлена допомога військовому госпіталю і жителям Дружківки (87 будинків яких постраждали від ракетних ударів), поліції Краматорська та Дружківки.