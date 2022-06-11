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16:21 11.06.2022

Єврокомісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС до кінця наступного тижня - фон дер Ляєн

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Єврокомісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС до кінця наступного тижня - фон дер Ляєн

Європейська комісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС до кінця наступного тижня, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Європейська комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я пообіцяла вам у квітні, що ми будемо працювати над цим невпинно, і наші обговорення дадуть нам змогу завершити цю роботу до кінця наступного тижня", - сказала фон дер Ляйєн на пресконференції за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу.

Теги: #єврокомісія #урсула_ляєн

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