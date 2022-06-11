Події

14:10 11.06.2022

Ворог обстріляв житлові будинки Оріхова, травмована одна людина – Запорізька ОВА

1 хв читати

Російські війська вчергове обстріляли житлові будинки Орєхова і прилеглі селища, попередньо, травмована одна людина, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Російські "визволителі" вкотре обстріляли домівки місцевих мешканців Оріхова, а також селищ Мала Токмачка, Преображенка та Новоданилівка. Внаслідок збройної атаки в будинках залишились вибитими вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах. Також зруйновано прибудинкову територію з розташованими на ній господарчими будівлями", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

У деяких будинках повністю знесена покрівля через прямі влучення ракетних снарядів.

Наразі правоохоронним органам відома інформація про одну травмовану людину внаслідок обстрілів.

 

Теги: #війна #обстріли #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 11.06.2022
Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

10:53 11.06.2022
Російські окупанти за добу вдарили по 13 населених пунктах Донецької області, є поранені і загиблі

Російські окупанти за добу вдарили по 13 населених пунктах Донецької області, є поранені і загиблі

10:24 11.06.2022
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено супермаркет, підприємство, склади та 32 житлові будинки

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено супермаркет, підприємство, склади та 32 житлові будинки

08:54 11.06.2022
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

08:49 11.06.2022
Кількість втрат особового складу окупантів перевищила 32 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Кількість втрат особового складу окупантів перевищила 32 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

08:39 11.06.2022
Двоє людей поранено в результаті обстрілу Зеленодольської та Широківської громад

Двоє людей поранено в результаті обстрілу Зеленодольської та Широківської громад

08:35 11.06.2022
За добу на Харківщині 13 пожеж через ворожі обстріли, четверо людей загинуло, двоє поранені

За добу на Харківщині 13 пожеж через ворожі обстріли, четверо людей загинуло, двоє поранені

08:26 11.06.2022
Окупанти застосували вогнеметну реактивну систему по Врубівці на Луганщині

Окупанти застосували вогнеметну реактивну систему по Врубівці на Луганщині

08:03 11.06.2022
На Сумщині за добу окупанти обстріляли три громади, одна людина загинула

На Сумщині за добу окупанти обстріляли три громади, одна людина загинула

08:01 11.06.2022
За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проігнорував попередження про напад, заявив Байден. У Києві не згодні

Знаходити порозуміння з Росією занадто пізно – Зеленський

Держприкордонслужба через місяць знову фіксує чистий відтік людей з України через західний кордон

Росія хоче повернути світ у часи, коли життя людей не мало значення – Зеленський на Азійському саміті

Президент Єврокомісії прибула до Києва

ОСТАННЄ

Україна отримає 7 самохідних гаубиць з Німеччини близько 22 червня – посол Мельник

Резніков зустрівся з міністром оборони Великої Британії

Знаходити порозуміння з Росією занадто пізно – Зеленський

Світ має вживати заходів для запобігання насильству - Зеленський, відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до Тайваню

Вибори нового голови Конституційного Суду України очікуються наступного тижня – представник Ради в КС

Тупицькому загрожує відповідальність за незаконний перетин держкордону в період воєнного стану – нардеп

Держприкордонслужба через місяць знову фіксує чистий відтік людей з України через західний кордон

В Україні тепло, місцями короткочасні дощі, грози

Росія хоче повернути світ у часи, коли життя людей не мало значення – Зеленський на Азійському саміті

СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА