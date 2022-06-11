Ворог обстріляв житлові будинки Оріхова, травмована одна людина – Запорізька ОВА

Російські війська вчергове обстріляли житлові будинки Орєхова і прилеглі селища, попередньо, травмована одна людина, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Російські "визволителі" вкотре обстріляли домівки місцевих мешканців Оріхова, а також селищ Мала Токмачка, Преображенка та Новоданилівка. Внаслідок збройної атаки в будинках залишились вибитими вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах. Також зруйновано прибудинкову територію з розташованими на ній господарчими будівлями", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

У деяких будинках повністю знесена покрівля через прямі влучення ракетних снарядів.

Наразі правоохоронним органам відома інформація про одну травмовану людину внаслідок обстрілів.