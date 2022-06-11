Світ має вживати заходів для запобігання насильству - Зеленський, відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до Тайваню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ завжди має вживати заходів для запобігання насильству.

Він сказав про це в суботу, виступаючи на 19-му Азійському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue, відповідаючи на запитання про те, що можна зробити, щоб протистояти кампанії економічного і військового примусу Китаю щодо Тайваню.

"Я думаю, що сьогоднішня Україна є прикладом для всього світу. Світ завжди повинен підтримувати будь-які дії, пов'язані з запобіжними заходами, щоб війни не було", - сказав він.

За словами Зеленського, "позитиву від війни в світі немає. Ніхто не отримує позитив, крім деяких політичних лідерів, які щодня збільшують амбіції через свій політичний апетит".

"Світ повинен вирішувати все дипломатично. Підтримувати держави, яким це необхідно. Не залишати наодинці ту чи іншу державу з іншою державою, яка може бути більшою, сильнішою фінансово, територіально, щодо зброї. Якщо можна вирішувати проблеми дипломатією, їх треба вирішувати", - сказав він.

"Але не включатися після того, як почнеться війна, коли є десятки і сотні тисяч жертв. Війна нікому не йде на користь крім амбіцій деяких людей", - наголосив Зеленський.

За інформацією старшого політичного аналітика центру азійських досліджень Олівії Енос, китайська делегація під час виступу Зеленського залишила залу.