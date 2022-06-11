Держприкордонслужба через місяць знову фіксує чистий відтік людей з України через західний кордон

Число тих, хто виїжджає з України через західний її кордон після місячної перерви знову почало перевищувати число тих, хто в’їжджає, але поки що всього на кілька сот осіб, свідчать дані прикордонних відомств України і Польщі.

Згідно з інформацією Держприкордонслужби в Facebook, 10 червня Україну, як і днем раніше, залишило понад 38 тис. осіб, тоді як число прибулих в країну становило 38 тис. порівняно з 37 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що за минулі дві доби число оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами зросло до 165-170 з мінімумів 123-146, зафіксованих в чотири попередні дні.

За даними прикордонної служби Польщі в Твіттері, 10 червня з країни в Україну в'їхало 24,6 тис. порівняно з 23,8 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік становив 24,7 тис. проти 25,2 тис. напередодні.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив близько 188 тис.осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.

Проте вже 7-8 червня чистий приплив обчислювався в сотнях людей, тоді як до цього – в тисячах, а в окремі дні він перевищував і 10 тис. людей. Прикордонне відомство Польщі перший раз після місячної перерви зафіксувало чистий відтік з України 7 червня.

Загалом з початку війни до Польщі в'їхало з України 3,976 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку – 1,993 млн.

Згідно з даними УВКБ ООН на 13:00 9 червня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,364 млн людей., з них до Польщі 3,864 млн, Росії – 1,136 млн, Угорщини – 741,5 тис., Румунії – 622,93 тис., Молдови – 494,42 тис., Словаччини – 487,15 тис., Білорусі – 16,65 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 9 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,388 млн осіб.