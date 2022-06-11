Події

11:43 11.06.2022

У Печерському районі Києва сталася пожежа в ресторані,

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У Печерському районі Києва сталася пожежа в ресторані,

Столичні рятувальники в суботу вранці ліквідували пожежу в закладі громадського харчування, повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"11 червня о 09:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу на вул. Шота Руставелі у Печерському районі столиці. На місце були направлені рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибутті було встановлено, що займання сталося у витяжці ресторану з поширенням вогню по витяжці до 4 поверху. Пожежники відразу приступили до гасіння", - йдеться в повідомленні в Facebook .

О 10:13 пожежу було локалізовано та о 10:16 ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Теги: #ресторан #пожежа

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