Події

11:32 11.06.2022

Глава Луганської ОВА: інформація про блокування заводу "Азот" - брехня, яку поширюють російські пропагандисти

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Глава Луганської ОВА: інформація про блокування заводу "Азот" - брехня, яку поширюють російські пропагандисти

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував інформацію про блокування заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, назвавши це фейком російських пропагандистів.

"А ще що можете придумати, брехливі рашисти?! Інформація про блокування заводу "Азот" - брехня, яку поширюють російські пропагандисти. Всі інші "деталі", описані в скрині – хвора фантазія Мірошника. Для довідки: Родіон Мірошник - кремлівська підстилка і брехун", - написав Гайдай у Facebook.

Він наголосив, що ЗСУ тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті.

У російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що на "Азоті" "ховаються 400 українських націоналістів".

Теги: #азот #спростування #сєвєродонецьк

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