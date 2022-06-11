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08:49 11.06.2022

Кількість втрат особового складу окупантів перевищила 32 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

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Кількість втрат особового складу окупантів перевищила 32 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Втрати особового складу російського агресора перевищили 32 тис. людей, за добу українські військові знищили 10 танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 11 червня орієнтовно склали: особового складу – близько 32 050 (+150) осіб, танків – 1419 (+10) од., бойових броньованих машин – 3466 (+16) од., артилерійських систем - 712 од., РСЗВ - 222 од., засоби ППО - 97 од., літаків - 212 од., вертольотів - 178 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 579 (+7), крилаті ракети - 125, кораблі/катери - 13 од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2448 (+10) од., спеціальна техніка – 54", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Українські військові наголосили, що найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються, зазначають у Генштабі.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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