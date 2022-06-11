Українські зенітники знищили 500-ту повітряну ціль із початку російського вторгнення

У п'ятницю, 10 червня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних сил України знищили 500 повітряну ціль російських окупантів.

"Це черговий БПЛА російських окупантів "Орлан-10". Розраховували на дещо більше, втім, літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі", - наголосили у ПС ЗСУ.

"Сьогодні, 10 червня, на рахунку ЗРВ Повітряних Сил ЗС України – два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ", – сказано у повідомленні.

Ударна авіація Повітряних Сил знищила щонайменше 5 одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.