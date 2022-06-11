Події

08:18 11.06.2022

Українські зенітники знищили 500-ту повітряну ціль із початку російського вторгнення

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Українські зенітники знищили 500-ту повітряну ціль із початку російського вторгнення

У п'ятницю, 10 червня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних сил України знищили 500 повітряну ціль російських окупантів.

"Це черговий БПЛА російських окупантів "Орлан-10". Розраховували на дещо більше, втім, літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі", - наголосили у ПС ЗСУ.

"Сьогодні, 10 червня, на рахунку ЗРВ Повітряних Сил ЗС України – два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ", – сказано у повідомленні.

Ударна авіація Повітряних Сил знищила щонайменше 5 одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

 

 

 

Теги: #втрати #ппо #ворог

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