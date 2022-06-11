ЗСУ знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, зокрема РЕБ "Борисоглєбськ-2"

Минулої доби п'ятниці, 10 червня, у зоні ОК "Південь" знищено 39 окупантів, 11 одиниць техніки та склад боєприпасів.

"За добу силами наших підрозділів, зокрема і ракетно-артилерійських, кількість ворога скорочена на 39 рашистів, і, як мінімум на 11 одиниць техніки: танк Т-62 та 4 броньовані, 3 вантажні автомобілі, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" та 2 гаубиці "Мста-Б". Влучно знищено польовий склад боєприпасів у районі Давидова Брода", – йдеться у зведенні Командування на фейсбуці.

"Не маючи успіху в просуванні на суші, ворог випробовує міць наших позицій вертолітними ударами з повітря. У відповідь наші Мі-8 завдали удару по скупченню противника в Херсонській області, а Су-27 - по складу боєприпасів і скупченню ворожої техніки в Миколаївській області", – додали у Командуванні.

Крім того, в ході вивчення маршруту просування в глиб окупованої Херсонщини розвідувальна група ЗСУ знищила групу десантників окупанта, заволодівши їх зброєю та засобами зв'язку.

У Чорноморській операційній зоні триває блокування судноплавства, ворожі кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України. На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах – 40 крилатих ракет типу "Калібр". Поруч із ними – два великі десантні кораблі.

На Одещині ворог продовжує інформаційний деструктив різноманітними вкиданнями та маніпуляцією свідомості цивільного населення щодо ймовірної біологічної загрози регіону або через поширення інфекційних хвороб, або через провокації військових із руйнуванням проблемних могильників.