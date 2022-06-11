За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

Минулої доби п'ятниці в результаті ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 2 особи, ще 7 – поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 10 червня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у фейсбуці в ніч на суботу.

Крім того, в Бахмуті медична допомога була надана одній людині, пораненій у Луганській області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – додав Кириленко.