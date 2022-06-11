Події

07:26 11.06.2022

На війні загинув офіцер і військовий журналіст Олексій Чубашев

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На війні загинув офіцер і військовий журналіст Олексій Чубашев

У п'ятницю, 10 червня, загинув автор програми "Рекрут UA", керівник Армії FM та Військового телебачення України, офіцер Олексій Чубашев, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми "Рекрут UA", також відомий як колишній керівник Армії FM та Військового телебачення України. Герої не вмирають", – написав Єрмак у телеграм-каналі у ніч із п'ятниці на суботу.

 

 

 

Теги: #україна #війна #журналіст

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