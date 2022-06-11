Події

07:09 11.06.2022

Зеленський вдячний країнам Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України

1 хв читати
Зеленський вдячний країнам Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку урядам країн Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України.

"Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України", - сказав він у відеозверненні у ніч із п'ятниці на суботу.

Він зазначив, що "напередодні наша держава отримала $1,5 млрд: мільярд – це Світовий банк, ще 500 мільйонів – це Британія. Пряма бюджетна підтримка".

"Використовуємо для оплати праці в бюджетному секторі. Канада стала першою державою, яка спрямувала кошти на наш адміністративний рахунок у МВФ, це мільярд канадських доларів", - сказав він.

Теги: #підтримка #захід #партнери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 10.06.2022
Данія готова надати потужну підтримку реконструкції та повоєнному відновленню України - глава МЗС

Данія готова надати потужну підтримку реконструкції та повоєнному відновленню України - глава МЗС

19:54 09.06.2022
Американські ветерани прибули в Україну, щоб підтримати українських військових, які постраждали на фронті

Американські ветерани прибули в Україну, щоб підтримати українських військових, які постраждали на фронті

20:24 08.06.2022
Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом у Києві

Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом у Києві

13:11 08.06.2022
Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ, - Кулеба

Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ, - Кулеба

19:54 02.06.2022
У рамках ініціативи Made in UA Support Project вітчизняні крафтові виробники отримали $100 тис. підтримки

У рамках ініціативи Made in UA Support Project вітчизняні крафтові виробники отримали $100 тис. підтримки

17:56 02.06.2022
Україна закликає партнерів на рівні урядів, місцевої влади, окремих компаній допомагати українським містам і регіонам - Шмигаль

Україна закликає партнерів на рівні урядів, місцевої влади, окремих компаній допомагати українським містам і регіонам - Шмигаль

19:15 30.05.2022
Мішель запевнив Зеленського у тому, що ЄС продовжить підтримувати Україну

Мішель запевнив Зеленського у тому, що ЄС продовжить підтримувати Україну

19:39 28.05.2022
Зеленський обговорив із Джонсоном посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки та постачання палива

Зеленський обговорив із Джонсоном посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки та постачання палива

06:31 26.05.2022
Ще потрібен час і допомога партнерів, щоб відбити у росіян бажання воювати

Ще потрібен час і допомога партнерів, щоб відбити у росіян бажання воювати

21:04 25.05.2022
Уряд Нідерландів виділив 1 млн євро на підтримку українських біженців – представників творчих професій

Уряд Нідерландів виділив 1 млн євро на підтримку українських біженців – представників творчих професій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська продовжують зупиняти окупантів, наскільки вистачає зброї

Смертний вирок громадянам Великої Британії в Донецьку – сигнал усім, хто не хоче зруйнувати відносини з Москвою, – Зеленський

Трикутник Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам по собі – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

Я не готовий просити незалежність у Москви. Вона нам належить – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

Бої за Сєвєродонецьк тривають, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янськ – Генштаб

ОСТАННЄ

Двоє людей поранено в результаті обстрілу Зеленодольської та Широківської громад

За добу на Харківщині 13 пожеж через ворожі обстріли, четверо людей загинуло, двоє поранені

Окупанти застосували вогнеметну реактивну систему по Врубівці на Луганщині

Українські зенітники знищили 500-ту повітряну ціль із початку російського вторгнення

ЗСУ знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, зокрема РЕБ "Борисоглєбськ-2"

На Сумщині за добу окупанти обстріляли три громади, одна людина загинула

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

Французькі експерти допомагають збирати докази російських воєнних злочинів у Чернігівській області

На війні загинув офіцер і військовий журналіст Олексій Чубашев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА