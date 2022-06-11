Зеленський вдячний країнам Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку урядам країн Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України.
"Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України", - сказав він у відеозверненні у ніч із п'ятниці на суботу.
Він зазначив, що "напередодні наша держава отримала $1,5 млрд: мільярд – це Світовий банк, ще 500 мільйонів – це Британія. Пряма бюджетна підтримка".
"Використовуємо для оплати праці в бюджетному секторі. Канада стала першою державою, яка спрямувала кошти на наш адміністративний рахунок у МВФ, це мільярд канадських доларів", - сказав він.