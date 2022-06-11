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06:57 11.06.2022

Я не готовий просити незалежність у Москви. Вона нам належить – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

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Я не готовий просити незалежність у Москви. Вона нам належить – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий "просити" Москву про мир.

"Незалежність нашої держави я не готовий просити. Вона й так нам належить", - заявив він у п'ятницю, виступаючи через відеозв'язок перед студентами та викладачами британських університетів.

Відповідаючи на запитання щодо можливих мирних переговорів, Зеленський сказав, що "всі роки свого президентства я розумів, що будь-яка війна має завершитися столом переговорів". "Я розумію, що дипломатія може зберегти людей. Я це розумію, але, на жаль, цього не розуміє президент РФ", – сказав він.

Зеленський вважає, що "якби Україна була в НАТО, все одно була би битва за незалежність, але було б по-іншому". "Не було б стільки втрат, міг би бути невеликий воєнний конфлікт чи провокації, але ми зберегли б велику кількість людей", - сказав він.

Теги: #україна #незалежність #позиція

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