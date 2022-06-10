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21:00 10.06.2022

Глави МЗС України та Великої Британії обговорили посилення тиску на РФ

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Глави МЗС України та Великої Британії обговорили посилення тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Елізабет Трасс обговорили питання посилення санкційного тиску на РФ та звільнення військовополонених, які утримуються в окупованому РФ Донецьку.

"Під час телефонної розмови з британською колегою Ліз Трасс скоординували посилення тиску на Росію. Я з нетерпінням чекаю наступного раунду санкцій Великої Британії. Ми також погодилися, що ніхто у світі не має права втомитися від цієї війни, поки Україна не переможе", - написав Кулеба у твіттері в п'ятницю ввечері.

Глава МЗС України також зазначив, що він разом із Трасс "рішуче засуджують фіктивний суд над військовополоненими в окупованому Росією Донецьку". "Вони є комбатантами та захищені міжнародним гуманітарним правом, яке потребує відповідних відносин. Ми продовжуємо спільно працювати над тим, щоб забезпечити їх звільнення", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, так званий "суд" в окупованому РФ Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

Раніше в п'ятницю Трасс повідомила, що обговорила з Кулебою зусилля щодо їх звільнення. "Рішення проти них є кричущим порушенням Женевської конвенції. Велика Британія продовжує підтримувати Україну проти варварського вторгнення Путіна", - написала вона у твіттері.

 

 

 

Теги: #україна #мзс #британія #санкції

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