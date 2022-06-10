Кабмін унормував питання виплат пенсії та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність "Ощадбанку" та інших банків

Кабінет міністрів унормував питання виплат пенсії та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність "Ощадбанку" та інших банківських установ.

"Кабінет міністрів України унормував питання виплат пенсії та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ "Ощадбанк" та інших банківських установ. Йдеться про виплати в межах територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через "Укрпошту".

Зазначається, що пенсії та інші соцвиплати виплачуватимуться з урахуванням технічної можливості та пріоритетності гарантування безпеки життя та здоров'я працівників і клієнтів.