Події

18:52 10.06.2022

Бої за Сєвєродонецьк тривають, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янськ – Генштаб

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Бої за Сєвєродонецьк тривають, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янськ – Генштаб

Російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьком Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої наразі тривають, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи окупантів також здійснюють підготовку до відновлення наступу на м. Слов'янськ Донецької області. Противник обстрілював з артилерії райони міст Сєвєродонецька, Лисичанська, Золотого та Гірського, с. Устинівка, смт Тошківка Луганської області, сіл Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка Донецької області, Грушуваха та Дібрівне Харківської області, йдеться у зведенні.

На харківському напрямку окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню українські підрозділи в районах м. Харкова, сіл Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.

На бахмутському напрямку ворожу вогневу активність фіксували неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового та Луганського. На авдіївському, курахівському, новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели, але обстріляли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Авдіївки, Тоненького, Невельського, Мар'їнки, Оріхова, Опитного та Новобахмутівки.

Ворог завдав авіаційних ударів у районі Мар'їнки та Красногорівки та ударів із гелікоптерів поблизу Новобахмутівки та Олександрополя. На новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ.

На лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів і продовжує закріплюватися в районі окупованого Святогірська, здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

В акваторіях Чорного та Азовського морів окупанти, як і раніше, зосереджують основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках", - наголошується у зведенні.

Теги: #війна #ситуацiя #напрям

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