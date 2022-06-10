Події

17:05 10.06.2022

Передані Чехією понтонні мости прибули в Україну

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Передані Чехією понтонні мости прибули в Україну

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило про прибуття в Україну двох понтонних мостів із Чехії.

Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі "Укравтодору" в п'ятницю, Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії передала "Укравтодору" два понтонні мости завдовжки 36 м кожен.

"Знищені мости є головною перепоною для відновлення логістичного сполучення із деокупованими територіями. Розчистити дорогу від залишків спаленої військової техніки, автомобілів цивільних, дерев та сміття "Укравтодор" може силами вітчизняних підрядників. Та для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання", - наголошують у держагентстві автошляхів.

Понтонні мости буде встановлено на територіях, що критично потребують відновлення транспортного сполучення.

"Завдяки підтримці європейських партнерів ліки, їжа та товари першої необхідності будуть довезені до звільнених від російських загарбників містечок та сіл", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на Держагентство автошляхів України, з 24 лютого 2022 року російські війська зруйнували в країні 24 тис. км доріг і три сотні мостів, а також 11 аеропортів і 21 залізничний вокзал, близько 7 тис. км залізничних колій.

 

Теги: #укравтодор #чехія #мости #понтон

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