Події

15:34 10.06.2022

У Бучанському районі Київської області вантажний автомобіль підірвався на міні

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У Бучанському районі Київської області у п'ятницю вранці вантажний автомобіль підірвався на міні, водій значних травм не дістав, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"10 червня о 10:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що поблизу хутора Почепин, Макарівської СТГ, вантажний автомобіль підірвався на міні. На місце події прибули рятувальники з Макарова і з'ясували, що автомобіль DAF із причепом, наповнений піском, підірвався на міні і зайнявся", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Водій значних травм не дістав. Пожежу ліквідовано.

Залучалося п'ять людей особового складу та одна одиниця техніки ДСНС.

 

Теги: #автомобіль #міна

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