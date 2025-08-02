Інтерфакс-Україна
Події
10:46 02.08.2025

Автомобіль "Укрпошти" потрапив під ворожий удар у Сумському районі

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У Сумському районі під ворожий удар потрапив автомобіль "Укрпошти", повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у телеграм в суботу.

"Поштову автівку російський дрон атакував близько години тому в одному з сіл Миколаївської сільської громади. Постраждали водій і працівниця. Вони самостійно доїхали до лікарні – наразі їх обстежують медики. Автомобіль зазнав пошкоджень", - зазначено в дописі.

 

Теги: #автомобіль #сумська_область #дрон #укрпошта

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