У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, оточення українським військам не загрожує

Станом на ранок п'ятниці, 10 червня, Сєвєродонецьк залишається під контролем України, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Під щільними обстрілами вся вільна Луганщина. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Вимотуємо ворога. Сьогодні, 10 червня, - росіяни вкотре облажалися, обласний центр – український", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Під контролем української сторони також залишається траса Лисичанськ – Бахмут. Оточення українським військам на Луганщині не загрожує.

"Наступна дата ганьби рашистів – 22 червня", – додав Гайдай.

Він уточнив, що "тиха" евакуація, а також підвезення гуманітарних вантажів можливі лише у Лисичанську та Гірській громаді.