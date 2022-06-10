Із Лисичанська вдалося евакуювати 16 мешканців, серед них троє дітей

Із окупованого російськими військами Лисичанська на Луганщині в четвер, 9 червня, вдалося евакуювати 16 жителів, зокрема, трьох дітей, повідомив голова військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Так, тільки вчора співробітниками національної поліції, рятувальниками та волонтерами евакуйовано 16 жителів Лисичанська, серед яких троє малолітніх дітей. Поліцейські протягом дня підвозили охочих до певного місця евакуації, звідки спеціальним транспортом їх доставили до Донецької області", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

За його словами, вже понад місяць будь-які спроби евакуюватися є ризиком для життя, проте залишатися у містах та селах Луганщини ще небезпечніше.

"Дякую всім, хто шукає та збирає охочих, хто безпосередньо евакуює, хто зустрічає у безпечному регіоні України, рятує їх від "руського миру", - зазначив глава ОВА.